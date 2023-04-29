Ак Барс – ЦСКА: смотреть онлайн 29 апреля

Сегодня, 29 апреля в Казани на стадионе «Татнефть-Арена», пройдет заключительный 7-й финальный матч главной серии плей-офф КХЛ 2023 / турнира Кубок Гагарина. На льду встречаются: победитель Восточной конференции "Ак Барс" (Казань), который принимает "ЦСКА" (Москва) - победителя конференции "Запад". Счет в серии 3:3!

Начало прямого эфира 29 апреля в 16:30 по московскому времени. Смотрите седьмой финальный матч Ак Барс – ЦСКА в прямом эфире и лучшие моменты матча в записи!

Ак Барс – ЦСКА: 7 матч - лучшие моменты матча

Ак Барс – ЦСКА: 7 матч - невероятный второй период

Гол. 2:3. Даррен Диц (ЦСКА) забивает от синей линии

Гол. 2:2. Владислав Каменев (ЦСКА) забивает низом

Гол. 2:1. Дмитрий Воронков (Ак Барс) выводит команду вперёд