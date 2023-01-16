Австралиан Опен 2023: расписание, трансляция

С 16 по 29 января 2023 года, в Мельбурне (Австралия) пройдет теннисный турнир Большого шлема - Australian Open 2023. В турнире участвуют россияне: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Павел Котов.
Где смотреть: большую часть матчей в прямом эфире покажет телеканал Евросторт 1 и Eurosport 2.
Расписание матчей Australian Open 2023 по Московскому времени:
16 января, понедельник
Мужчины. Первый круг. Женщины. Первый круг. Начало матчей в 3:00
17 января, вторник
Мужчины. Первый круг. Женщины. Первый круг. Начало матчей в 3:00
18 января, среда
Мужчины. Второй круг. Женщины. Второй круг. Начало матчей в 3:00
19 января, четверг
Мужчины. Второй круг. Женщины. Второй круг. Начало матчей в 3:00
20 января, пятница
Мужчины. Третий круг. Женщины. Третий круг. Начало матчей в 3:00
21 января, суббота
Мужчины. Третий круг. Женщины. Третий круг. Начало матчей в 3:00
22 января, воскресенье
Мужчины. Четвертый круг. Женщины. Четвертый круг. Начало матчей в 3:00
23 января, понедельник
Мужчины. Четвертый круг. Женщины. Четвертый круг. Начало матчей в 3:00
24 января, вторник
Мужчины. Четвертьфиналы. Женщины. Четвертьфиналы. Начало матчей в 3:00
25 января, среда
Мужчины. Четвертьфиналы. Женщины. Четвертьфиналы. Начало матчей в 3:00
26 января, четверг
Женщины. Полуфиналы. Начало матчей не ранее 11:30
27 января, пятница
Мужчины. Полуфиналы. Начало матчей не ранее 6:30
28 января, суббота
Женщины. Финал. Начало матча в 11:30
29 января, воскресенье
Мужчины. Финал. Начало матча в 11:30