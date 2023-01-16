Австралиан Опен 2023: расписание, трансляция

С 16 по 29 января 2023 года, в Мельбурне (Австралия) пройдет теннисный турнир Большого шлема - Australian Open 2023. В турнире участвуют россияне: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Павел Котов.

Где смотреть: большую часть матчей в прямом эфире покажет телеканал Евросторт 1 и Eurosport 2.

Расписание матчей Australian Open 2023 по Московскому времени:

16 января, понедельник

Мужчины. Первый круг. Женщины. Первый круг. Начало матчей в 3:00

17 января, вторник

Мужчины. Первый круг. Женщины. Первый круг. Начало матчей в 3:00

18 января, среда

Мужчины. Второй круг. Женщины. Второй круг. Начало матчей в 3:00

19 января, четверг

Мужчины. Второй круг. Женщины. Второй круг. Начало матчей в 3:00

20 января, пятница

Мужчины. Третий круг. Женщины. Третий круг. Начало матчей в 3:00

21 января, суббота

Мужчины. Третий круг. Женщины. Третий круг. Начало матчей в 3:00

22 января, воскресенье

Мужчины. Четвертый круг. Женщины. Четвертый круг. Начало матчей в 3:00

23 января, понедельник

Мужчины. Четвертый круг. Женщины. Четвертый круг. Начало матчей в 3:00

24 января, вторник

Мужчины. Четвертьфиналы. Женщины. Четвертьфиналы. Начало матчей в 3:00

25 января, среда

Мужчины. Четвертьфиналы. Женщины. Четвертьфиналы. Начало матчей в 3:00

26 января, четверг

Женщины. Полуфиналы. Начало матчей не ранее 11:30

27 января, пятница

Мужчины. Полуфиналы. Начало матчей не ранее 6:30

28 января, суббота

Женщины. Финал. Начало матча в 11:30

29 января, воскресенье

Мужчины. Финал. Начало матча в 11:30