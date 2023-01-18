Медведев – Миллман: Australian Open 2023 - прямая трансляция

16 января 2023 на стадионе «Мельбурн-Парк» в Мельбурне (Австралия), во втором круге Открытого чемпионата Австралии 2023 / Australian Open-2023, россиянин Даниил Медведев играет против австралийца Джона Миллмана.

Даниил Медведев занимает 8 строчку рейтинга ATP с 3860 очками, Австралиец располагается на 140 месте. В первом круге россиянин переиграл в трех сетах американца Маркоса Гирона.

Время и расписание матчей Открытого чемпионата Австралии 2023 / Australian Open-2023, смотрите по ссылке >>>

Медведев - Миллман: прямой эфир





Даниил Медведев - Маркос Хирон | Australian Open 2023