Медведев – Миллман: Australian Open 2023 - прямая трансляция

16 января 2023 на стадионе «Мельбурн-Парк» в Мельбурне (Австралия), во втором круге Открытого чемпионата Австралии 2023 / Australian Open-2023, россиянин Даниил Медведев играет против австралийца Джона Миллмана.

Даниил Медведев занимает 8 строчку рейтинга ATP с 3860 очками, Австралиец располагается на 140 месте. В первом круге россиянин переиграл в трех сетах американца Маркоса Гирона.

Время и расписание матчей Открытого чемпионата Австралии 2023 / Australian Open-2023, смотрите по ссылке >>>

Медведев - Миллман: прямой эфир


 

Даниил Медведев - Маркос Хирон | Australian Open 2023

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