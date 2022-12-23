НХЛ. Нэшвилл – Колорадо Эвеланш: Прямая трансляция 24.12.2022 в 04:00

В ночь с 23 на 24 декабря 2022 года, в рамках турнира НХЛ - регулярного чемпионата 2022/2023, пройдет матч Нэшвилл Предаторз – Колорадо Эвеланш. Начало прямого эфира 24.12.2022 в 04:00 по московскому времени.

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Смотрите матч Нэшвилл Предаторз – Колорадо Эвеланш в прямом эфире и в записи!

Прямая трансляция: Nashville vs. Colorado

До начала трансляции, предлагаем вашему вниманию, последний матч соперников: