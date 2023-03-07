Металлург – Автомобилист: прямая трансляция 8 марта 2023

8 марта в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург», в рамках турнира Кубок Гагарина / КХЛ 2023, в конференции "Восток", пройдет 4-й матч плей-офф 1/4 финала: "Металлург" (Магнитогорск) принимает "Автомобилист" (Екатеринбург), при счете в серии: 2:1 в пользу Металлурга.

Начало прямого эфира 8 марта в 14:40 по московскому времени. Смотрите матч Металлург – Автомобилист в прямом эфире и лучшие моменты матча в записи!

 

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