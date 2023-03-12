Металлург Мг – Автомобилист: прямая трансляция 12 марта 2023

12 марта в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург», в рамках турнира Кубок Гагарина / КХЛ 2023, в конференции "Восток", пройдет 6-й матч плей-офф 1/4 финала: "Металлург" (Магнитогорск) принимает "Автомобилист" (Екатеринбург), при счете в серии: 2:3 в пользу Автомобилиста.

Начало прямого эфира 12 марта в 14:15 по московскому времени. Смотрите матч Металлург Мг – Автомобилист в прямом эфире и лучшие моменты матча в записи!

Автомобилист - Металлург Мг: лучшие моменты матча N5

Металлург Мг – Автомобилист: лучшие моменты матча N4



