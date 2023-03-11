UFC Fight Night 221 Ян – Двалишвили: смотреть онлайн

С 11 на 12 марта 2023 года, в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC Fight Night: Yan vs. Dvalishvili, так же известный, как UFC Vegas 71. Начало турнира и прямой трансляции 11 марта в 23-00 по московскому времени.

В главном событии, пройдет бой топовых бойцов в легчайшим весе: россиянин Петр Ян (16-4) сразится с грузином Мерабом Двалишвили (15-4).

В со-главном поединке подерутся тяжеловесы: опытный россиянин Александр Волков (35-10) против набравшего хорошую форму Александра Романова (16-1) из Молдавии.

UFC Вегас 71: Yan vs. Dvalishvili кард:

Предлагаем вашему вниманию: