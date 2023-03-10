Аль-Таавун – Аль-Хиляль: Прямая трансляция 10 марта 2023

10 марта 2023 года, в г. Бурайда на стадионе  "Кинг Абдулла Спорт Сити", в рамках 20 тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу, пройдет матч: Аль-Таавун (Бурайда) принимает команду Аль-Хиляль (Эр-Рияд). Клуб Аль-Хиляль сделал предложение Лионелю Месси на контракт в $300 млн в год – что больше, чем у Криштиану Роналду из Аль-Наср.

В турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, Аль-Хиляль занимает 5 место, Аль-Таавун идет на 4 месте в Премьер-Лиге 2023 Саудовской Аравии.

До начала трансляции, предлагаем вашему вниманию:

Плеер 1

 

Плеер 2

 

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