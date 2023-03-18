Алькарас – Синнер: Индиан-Уэллс 2023: прямая трансляция 19 марта

В ночь с 18 на 19 марта 2023 года, в Индиан-Уэллсе (США) пройдет матч 10-го игрового дня, 1/2 финала турнира ATP Мастерс 1000: Indian Wells 2023, так же известным как BNP Paribas Open. В корте встречаются: 1 ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) и 13 ракетка - Янник Синнер (Италия).

Начало прямого эфира 19 марта ~ в 0:30 по московскому времени. Смотрите онлайн трансляцию Карлос Алькарас – Янник Синнер и лучшие моменты матча в записи!

предыдущий матч соперников:

Карлос Алькарас – Янник Синнер | US Open Quarterfinal

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