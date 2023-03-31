Медведев – Хачанов: ATP Майами 2023: прямая трансляция 31 марта

31 марта 2023 года, в Майами (США) пройдет матч 1/2 финала турнира ATP Мастерс 1000: Miami Open 2023, так же известным, как Открытый чемпионат Майами. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Карен Хачанов (Россия).

Начало прямого эфира 31 марта ~ в 20:00 по московскому времени. Смотрите матч Даниил Медведев – Карен Хачанов в прямом эфире и лучшие моменты матча в записи!

До начала трансляции, предлагаем вашему вниманию видео обзор матчей 1/4 финала ATP 1000: Miami Open 2023:

Медведев – Юбэнкс: Highlights

Хачанов – Черундоло: Highlights