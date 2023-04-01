Медведев – Синнер: Финал ATP Майами: прямая трансляция 2 апреля

2 апреля 2023 года, в Майами (США) пройдет Финальный матч турнира ATP Мастерс 1000: Miami Open 2023, так же известным, как Открытый чемпионат Майами. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Янник Синнер (Италия).

Начало прямого эфира 2 апреля в 20:00 по московскому времени. Смотрите матч Даниил Медведев – Янник Синнер в прямом эфире и лучшие моменты матча в записи!

До начала трансляции, предлагаем вашему вниманию:

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