Рыбакина – Квитова: Финал Майами 2023: прямая трансляция 1 апреля

1 апреля 2023 года, в Майами (США) пройдет финальный матч турнира WTA 1000: Miami Open 2023, так же известным, как Открытый чемпионат Майами. В корте встречаются: Елена Рыбакина (Казахстан) и Петра Квитова (Чехия).

Начало прямого эфира 1 апреля в 22:00 по московскому времени. Смотрите матч Елена Рыбакина - Петра Квитова в прямом эфире и лучшие моменты матча в записи!

До начала трансляции, предлагаем вашему вниманию:

Рыбакина – Пегула: 1/2 финала - Highlights

Квитова – Кырстя: 1/2 финала - Highlights