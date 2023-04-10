ATP Монте-Карло 2023: прямая трансляция

В городе Монте-Карло, княжества Монако, с 8 по 16 апреля 2023 года, пройдет масштабный грунтовый турнир ATP 1000 Мастерс / Rolex Monte-Carlo Masters 2023 или Monte Carlo Open 2023 с призовым фондом  € 5 779 335.

В событии примут участие звезды тенниса, такие, как Новак Джокович, Даниил Медведев, Андрей Рублев, Стефанос Циципас, Каспер Рууд и Рафаэль Надаль, котрый не выступал с 18 января. Среди россиян на турнире ATP Монте-Карло, выступят: Даниил Сальников, Иван Гахов, Карен Хачанов, Даниил Медведев и Андрей Рублев.

Расписание трансляций, мск:
10 апреля: 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
11 апреля: 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
12 апреля: 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
13 апреля: 12:00, 14:00, 16:00, 18:00

 

ATP 1000 Монте-Карло 2023: прямой эфир

 

Иван Гахов — Маккензи Макдональд: трансляция

 

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