ATP Монте-Карло 2023: прямая трансляция

В городе Монте-Карло, княжества Монако, с 8 по 16 апреля 2023 года, пройдет масштабный грунтовый турнир ATP 1000 Мастерс / Rolex Monte-Carlo Masters 2023 или Monte Carlo Open 2023 с призовым фондом € 5 779 335.

В событии примут участие звезды тенниса, такие, как Новак Джокович, Даниил Медведев, Андрей Рублев, Стефанос Циципас, Каспер Рууд и Рафаэль Надаль, котрый не выступал с 18 января. Среди россиян на турнире ATP Монте-Карло, выступят: Даниил Сальников, Иван Гахов, Карен Хачанов, Даниил Медведев и Андрей Рублев.

Расписание трансляций, мск:

10 апреля: 12:00, 14:00, 16:00, 18:00

11 апреля: 12:00, 14:00, 16:00, 18:00

12 апреля: 12:00, 14:00, 16:00, 18:00

13 апреля: 12:00, 14:00, 16:00, 18:00

ATP 1000 Монте-Карло 2023: прямой эфир

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