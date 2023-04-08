UFC 287 Перейра – Адесанья 2: трансляция - смотреть

С 8 на 9 апреля 2023 года, в Майами, США, на арене "Kaseya Center" состоится грандиозный турнир UFC 287 Pereira vs Adesanya 2. Старт турнира 9 апреля в 01:00 мск, начало Основного карда и прямого эфира в 05:00 по московскому времени.
В главном событии UFC 287, пройдет бой за титул чемпиона UFC в среднем весе: действующий обладатель пояса - бразилец Алекс Перейра (7-1) сразится с претендентом - нигерийцем, проживающим в Новой Зеландии Исраэлем Адесанья (23-2).
Кард UFC 287:
Основной кард
Средний вес, титульный бой: Алекс Перейра – Исраэль Адесанья
Полусредний вес: Гилберт Бернс – Хорхе Масвидал
Легчайший вес: Роб Фонт – Адриан Янез
Полусредний вес: Сантьяго Понзиниббио – Кевин Холланд
Легчайший вес: Рауль Росас – Кристиан Родригес
Предварительный кард
Средний вес: Келвин Гастелум – Крис Кертис
Полусредний вес: Майкл Кьеза – Ли Цзинлян
Женщины, первый наилегчайший вес: Мишель Уотерсон – Луана Пинейро
Тяжелый вес: Крис Барнетт – Чейз Шерман
Ранний предварительный кард
Средний вес: Джеральд Миршерт – Джозеф Пайфер
Женщины, первый наилегчайший вес: Синтия Калвильо – Лупи Гудинес
Легкий вес: Игнасио Бахамондес – Николас Мотта
Полулегкий вес: Стив Гарсия – Шайлан Нурданбек
Женщины, первый наилегчайший вес: Сэм Хьюз – Жаклин Аморим
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