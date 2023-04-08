UFC 287 Перейра – Адесанья 2: трансляция - смотреть

С 8 на 9 апреля 2023 года, в Майами, США, на арене "Kaseya Center" состоится грандиозный турнир UFC 287 Pereira vs Adesanya 2. Старт турнира 9 апреля в 01:00 мск, начало Основного карда и прямого эфира в 05:00 по московскому времени.

В главном событии UFC 287, пройдет бой за титул чемпиона UFC в среднем весе: действующий обладатель пояса - бразилец Алекс Перейра (7-1) сразится с претендентом - нигерийцем, проживающим в Новой Зеландии Исраэлем Адесанья (23-2).


Кард UFC 287:

 Основной кард
    Средний вес, титульный бой: Алекс Перейра – Исраэль Адесанья
    Полусредний вес: Гилберт Бернс – Хорхе Масвидал
    Легчайший вес: Роб Фонт – Адриан Янез
    Полусредний вес: Сантьяго Понзиниббио – Кевин Холланд
    Легчайший вес: Рауль Росас – Кристиан Родригес

Предварительный кард
    Средний вес: Келвин Гастелум – Крис Кертис
    Полусредний вес: Майкл Кьеза – Ли Цзинлян
    Женщины, первый наилегчайший вес: Мишель Уотерсон – Луана Пинейро
    Тяжелый вес: Крис Барнетт – Чейз Шерман
Ранний предварительный кард
    Средний вес: Джеральд Миршерт – Джозеф Пайфер
    Женщины, первый наилегчайший вес: Синтия Калвильо – Лупи Гудинес
    Легкий вес: Игнасио Бахамондес – Николас Мотта
    Полулегкий вес: Стив Гарсия – Шайлан Нурданбек
    Женщины, первый наилегчайший вес: Сэм Хьюз – Жаклин Аморим

 

Предлагаем вашему вниманию:

Алекс Перейра - Исраэль Адесанья 1: видео боя

 

Последние события:

Опрос про UFC

Кто сейчас лучший боец UFC?

Похожие материалы UFC / MMA

UFC on ESPN 5: КОВИНГТОН vs. ЛОУЛЕР – Online Видео

Смотреть онлайн видео турнира UFC Ньюарк: Covington vs. Lawler, который проходил 3 августа 2019 г, в г. Ньюарк, США. В главном поединке события, состоится бой топовых полусредневесов: бывший чемпион UFC - Робби Лоулер… Подробнее

UFC 270 смотреть онлайн видео

В ночь с 22 на 23 января 2022 года, на арене Хонда-центр в Анахайме (США), проходил турнир UFC 270: Ngannou vs. Gane. В главном поединке события, состоялся титульный бой, - за пояс чемпина UFC в тяжелом весе: чемпион,… Подробнее

AMC Fight Nights 116: смотреть онлайн

11 ноября на арене СЗК «Звездный» в Астрахани (Россия) состоялся турнир по смешанным единоборствам AMC Fight Nights 116. В главном поединке…