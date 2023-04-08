UFC 287 Перейра – Адесанья 2: трансляция - смотреть

С 8 на 9 апреля 2023 года, в Майами, США, на арене "Kaseya Center" состоится грандиозный турнир UFC 287 Pereira vs Adesanya 2. Старт турнира 9 апреля в 01:00 мск, начало Основного карда и прямого эфира в 05:00 по московскому времени.

В главном событии UFC 287, пройдет бой за титул чемпиона UFC в среднем весе: действующий обладатель пояса - бразилец Алекс Перейра (7-1) сразится с претендентом - нигерийцем, проживающим в Новой Зеландии Исраэлем Адесанья (23-2).



Кард UFC 287:

Основной кард

Средний вес, титульный бой: Алекс Перейра – Исраэль Адесанья

Полусредний вес: Гилберт Бернс – Хорхе Масвидал

Легчайший вес: Роб Фонт – Адриан Янез

Полусредний вес: Сантьяго Понзиниббио – Кевин Холланд

Легчайший вес: Рауль Росас – Кристиан Родригес

Предварительный кард

Средний вес: Келвин Гастелум – Крис Кертис

Полусредний вес: Майкл Кьеза – Ли Цзинлян

Женщины, первый наилегчайший вес: Мишель Уотерсон – Луана Пинейро

Тяжелый вес: Крис Барнетт – Чейз Шерман

Ранний предварительный кард

Средний вес: Джеральд Миршерт – Джозеф Пайфер

Женщины, первый наилегчайший вес: Синтия Калвильо – Лупи Гудинес

Легкий вес: Игнасио Бахамондес – Николас Мотта

Полулегкий вес: Стив Гарсия – Шайлан Нурданбек

Женщины, первый наилегчайший вес: Сэм Хьюз – Жаклин Аморим

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