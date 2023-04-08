Манчестер Юнайтед – Эвертон: прямая трансляция 8 апреля

8 апреля 2023 года, в рамках 30 тура Английской Премьер-лиги / чемпионата Англии по футболу 2023, в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд», пройдет важный матч тура: Манчестер Юнайтед (Манчестер) идущий на 3 месте в АПЛ, принимает ФК Эвертон (Ливерпуль), занимающий 16 позицию.

Начало прямого эфира 8 апреля в 14:30 по московскому времени. Смотрите матч Манчестер Юнайтед – Эвертон в прямом эфире и лучшие моменты в записи!

Манчестер Юнайтед – Эвертон: прямой эфир

Манчестер Юнайтед – Эвертон: трансляция