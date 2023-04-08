Шахтер Донецк – Металлист: прямая трансляция 8 апреля 2023

8 апреля пройдет матч по футболу между командами Шахтёр Донецк - Металлист Харьков, в рамках турнира Премьер-лига. Начало прямого эфира 8 апреля в 14:00 по московскому времени. Смотрите матч Шахтер Донецк – Металлист в прямом эфире и лучшие моменты в записи! 

На сайте предоставлены видеоплеер или ссылка на прямую онлайн-трансляцию, для просмотра матчей в прямом эфире, как с компьютера, так и с мобильных устройств или планшетов на Android и iOS.

 

Шахтер Донецк – Металлист: прямой эфир

 

Шахтер Донецк – Металлист: прямой эфир

 

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