Шахтер Донецк – Металлист: прямая трансляция 8 апреля 2023

8 апреля пройдет матч по футболу между командами Шахтёр Донецк - Металлист Харьков, в рамках турнира Премьер-лига. Начало прямого эфира 8 апреля в 14:00 по московскому времени. Смотрите матч Шахтер Донецк – Металлист в прямом эфире и лучшие моменты в записи!

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Шахтер Донецк – Металлист: прямой эфир

Шахтер Донецк – Металлист: прямой эфир