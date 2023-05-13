Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон: прямая трансляция 13 мая

13 мая 2023 года, в рамках 36 тура Английской Премьер-лиги / чемпионата Англии по футболу 2023, в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд», пройдет важный матч тура: Манчестер Юнайтед (Манчестер) идущий на 4 месте в АПЛ, принимает ФК Вулверхэмптон (Вулверхэмптон), занимающий 13 позицию.

Начало прямого эфира 13 мая в 17:00 по московскому времени. Смотрите матч Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон в прямом эфире и лучшие моменты в записи!

Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон: прямой эфир 36 тур

Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон: трансляция 36 тур