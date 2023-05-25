Манчестер Юнайтед – Челси: прямая трансляция 25 мая 2023

Сегодня 25 мая 2023 года, в рамках перенесенного 32 тура Английской Премьер-лиги / чемпионата Англии по футболу 2023, в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд», пройдет важный матч для вызодва лигу Чемпионов: Манчестер Юнайтед (Манчестер) идущий на 4 месте в АПЛ, принимает ФК Челси (Лондон), занимающий 12 позицию.

Начало прямого эфира 25 мая в 22:00 по московскому времени. Смотрите матч Манчестер Юнайтед – Челси в прямом эфире и лучшие моменты в записи!

Манчестер Юнайтед – Челси: прямой эфир

Манчестер Юнайтед – Челси: трансляция