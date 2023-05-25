Даллас – Вегас: прямая трансляция 26 мая

Dallas Stars - Vegas Golden KnightsВ ночь с 25 на 26 мая в рамках четвертого финального матча НХЛ 2023 в конференции Запад и полуфинальной серии Кубка Стенли, в Далласе, США, на стадионе "Американ Эйрлайнс-центр" местный Даллас Старз принимает Вегас Голден Найтс. В серии до 4-х побед счет 0-3 в пользу Голден Найтс.

Начало прямого эфира 26 мая в 03:00 по московскому времени. Смотрите матч Даллас Старз — Вегас Голден Найтс в прямом эфире и лучшие моменты матча в записи!

 

 

Даллас – Вегас: Highlights 4 матч

 

Даллас – Вегас: трансляция 4 матч


 

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