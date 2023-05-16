Медведев — Зверев: ATP Рим 2023: прямая трансляция 16 мая

Сегодня 16 мая 2023 года, в Риме (Италия) пройдет матч 1/8 финала турнира ATP Мастерс 1000: Italian Open 2023, так же известным, как Открытый чемпионат Италии по теннису: В корте встречаются принципиальные соперники: Даниил Медведев (Россия) и Александр Зверев (Германия).

Начало прямого эфира 16 мая ~ в 18:00 по московскому времени. Смотрите матч Даниил Медведев - Александр Зверев в прямом эфире и лучшие моменты матча в записи!

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