Медведев — Зверев: ATP Рим 2023: прямая трансляция 16 мая

Сегодня 16 мая 2023 года, в Риме (Италия) пройдет матч 1/8 финала турнира ATP Мастерс 1000: Italian Open 2023, так же известным, как Открытый чемпионат Италии по теннису: В корте встречаются принципиальные соперники: Даниил Медведев (Россия) и Александр Зверев (Германия).

Начало прямого эфира 16 мая ~ в 18:00 по московскому времени. Смотрите матч Даниил Медведев - Александр Зверев в прямом эфире и лучшие моменты матча в записи!

 

ATP Рим 2023: День 6 - видео обзор матчей

 

 

Теннис прямой эфир

 

Теннис смотреть онлайн


 

Комментарии ( 0 )
Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие

АВТОРИЗУЙТЕСЬ ЧЕРЕЗ СОЦ.СЕТИ
ИЛИ ВОЙДИТЕ КАК ГОСТЬ

Войти
Загружено по ссылке

Последние события:

Похожие материалы - теннис

Потапова – Пегула: Miami 2023: смотреть онлайн

В ночь с 28 на 29 марта 2023 года, в Майами (США) пройдет матч 1/4 финала турнира WTA 1000: Miami Open 2023, так же известным, как Открытый чемпионат Майами. В корте встречаются: Анастасия Потапова (Россия) и Джессика Пегула…

Медведев – Хачанов: ATP Майами 2023: 1/2 - смотреть онлайн

31 марта, в Майами (США) пройдет матч 1/2 финала турнира ATP Мастерс 1000: Miami Open 2023, так же известным, как Открытый чемпионат Майами. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Карен Хачанов (Россия). Начало прямого…

Хачанов – Черундоло: Майами 2023: 1/4 - смотреть онлайн

30 марта, в Майами (США) пройдет матч 1/4 финала турнира ATP Мастерс 1000: Miami Open 2023, так же известным, как Открытый чемпионат Майами. В корте встречаются: Карен Хачанов (Россия) и Франсиско Черундоло (Аргентина). Начало…

Грачева – Фреш: WTA Майами 2023: смотреть онлайн

26 марта, в Майами (США) пройдет матч 1/16 финала турнира WTA 1000: Miami Open 2023, так же известным, как Открытый чемпионат Майами. В корте встречаются: Варвара Грачева (Россия) и Магда Фреш (Польша). Начало прямого эфира 26…