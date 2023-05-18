Медведев — Ханфман: ATP Рим 2023: прямая трансляция 18 мая

Сегодня 18 мая 2023 года, в Риме (Италия) пройдет матч 1/4 финала турнира ATP Мастерс 1000: Italian Open 2023, так же известным, как Открытый чемпионат Италии по теннису: в корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Янник Ханфман (Германия).

Начало прямого эфира 18 мая ~ в 16:30 по московскому времени. Смотрите матч Даниил Медведев - Янник Ханфман в прямом эфире и лучшие моменты матча в записи!

 

 

Медведев — Ханфман: прямой эфир

 

ATP Рим 2023: прямой эфир

 

ATP Рим 2023: 1/4 финала - видео обзор матчей

 

Комментарии ( 0 )
Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие

АВТОРИЗУЙТЕСЬ ЧЕРЕЗ СОЦ.СЕТИ
ИЛИ ВОЙДИТЕ КАК ГОСТЬ

Войти
Загружено по ссылке

Последние события:

Похожие материалы - теннис

Павлюченкова – Швентек: WTA Рим 2023: видео онлайн

12 мая в Риме (Италия) пройдет матч 1/32 финала турнира WTA Мастерс 1000: Italian Open 2023, так же известным, как Открытый чемпионат Италии по теннису. В корте встречаются: Анастасия Павлюченкова (Россия) и Ига Свентек (Польша).…
Anastasia Potapova - Elisabetta Cocciaretto

Потапова – Коччаретто: WTA Рим 2023: видео онлайн

11 мая в Риме (Италия) пройдет матч 1/32 финала турнира WTA Мастерс 1000: Italian Open 2023, так же известным, как Открытый чемпионат Италии по теннису. В корте встречаются: Анастасия Потапова (Россия) и Элизабетта Коччиаретто…

Карацев – Штруфф: ATP Мадрид 2023: прямая трансляция

Сегодня 5 мая в Мадриде (Испания), пройдет матч шестого круга, 1/2 финала турнира ATP 1000 Мастерс / ATP Madrid 2023. В корте встречаются: 51 ракетка мира - Аслан Карацев (Россия) и 65 номер рейтинга ATP - Ян Леннард Штруфф…