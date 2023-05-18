Медведев — Ханфман: ATP Рим 2023: прямая трансляция 18 мая

Сегодня 18 мая 2023 года, в Риме (Италия) пройдет матч 1/4 финала турнира ATP Мастерс 1000: Italian Open 2023, так же известным, как Открытый чемпионат Италии по теннису: в корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Янник Ханфман (Германия).

Начало прямого эфира 18 мая ~ в 16:30 по московскому времени. Смотрите матч Даниил Медведев - Янник Ханфман в прямом эфире и лучшие моменты матча в записи!

Медведев — Ханфман: прямой эфир

ATP Рим 2023: прямой эфир

ATP Рим 2023: 1/4 финала - видео обзор матчей