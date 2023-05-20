Медведев – Циципас: ATP Рим 2023: прямая трансляция 20 мая

Сегодня 20 мая 2023 года, в Риме (Италия) пройдет матч 1/2 финала турнира ATP Мастерс 1000: Italian Open 2023, так же известным, как Открытый чемпионат Италии по теннису: в корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Стефанос Циципас (Греция).

Начало прямого эфира 20 мая ~ в 17:10 (задерживается) по московскому времени. Смотрите матч Даниил Медведев - Стефанос Циципас в прямом эфире и лучшие моменты матча в записи!

Медведев – Циципас: прямой эфир

ATP Рим 2023: прямой эфир

Медведев – Циципас: трансляция