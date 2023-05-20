Медведев – Циципас: ATP Рим 2023: прямая трансляция 20 мая

Сегодня 20 мая 2023 года, в Риме (Италия) пройдет матч 1/2 финала турнира ATP Мастерс 1000: Italian Open 2023, так же известным, как Открытый чемпионат Италии по теннису: в корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Стефанос Циципас (Греция).

Начало прямого эфира 20 мая ~ в 17:10 (задерживается) по московскому времени. Смотрите матч Даниил Медведев - Стефанос Циципас в прямом эфире и лучшие моменты матча в записи!

 

 

Медведев – Циципас: прямой эфир

 

ATP Рим 2023: прямой эфир

 

 

Медведев – Циципас: трансляция

 

 

Комментарии ( 1 )
Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие

АВТОРИЗУЙТЕСЬ ЧЕРЕЗ СОЦ.СЕТИ
ИЛИ ВОЙДИТЕ КАК ГОСТЬ

Войти
о
олег
5 часов назад

Не дожди, а ливни...
Ответить
Поделиться
Загружено по ссылке

Последние события:

Похожие материалы - теннис

Павлюченкова – Швентек: WTA Рим 2023: видео онлайн

12 мая в Риме (Италия) пройдет матч 1/32 финала турнира WTA Мастерс 1000: Italian Open 2023, так же известным, как Открытый чемпионат Италии по теннису. В корте встречаются: Анастасия Павлюченкова (Россия) и Ига Свентек (Польша).…

ATP 500 Барселона 2023: смотреть онлайн теннис

С 17 по 23 апреля 2023 года в Барселоне (Каталония, Испания) пройдет престижный грунтовый турнир из серии ATP 500: открытый чемпионат Барселоны по теннису или приз графа Годо, так же известный, как 2023 Barcelona Open Banc…