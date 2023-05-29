Кудерметова – Шмидлова: Ролан Гаррос 2023: прямая трансляция 29 мая

Сегодня 29 мая 2023 года, в Париже (Франция) пройдет матч первого круга турнира Большого шлема: Ролан Гаррос / Открытый чемпионат Франции по теннису 2023, в корте встречаются: Вероника Кудерметова (Россия) и Анна-Каролина Шмидлова (Словакия).

Начало прямого эфира 29 мая ~ в 20:30 по московскому времени (задерживается). Смотрите матч Вероника Кудерметова – Анна-Каролина Шмидлова в прямом эфире и в записи!

Кудерметова – Шмидлова: прямой эфир

Ролан Гаррос 2023: 29 мая - трансляция 1

Ролан Гаррос 2023: 29 мая - трансляция 2