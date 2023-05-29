Ролан Гаррос 2023: прямая трансляция 29 мая

29 мая 2023 года, в Париже (Франция) продолжаться матчи первого круга турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2023, начало матчей в 12:00 по московскому времени.
На центральном корте имени Филипа Шатрие пройдут матчи:
Каролина Плишкова (16) – Слоун Стивенс;
Новак Джокович (3) – Александар Ковачевич;
Каролин Гарсия (5) – Сиюй Ван;
(не раньше 21:15 мск) Янник Синнер (8) – Александр Мюллер.
На корте Сюзанн Ленглен пройдут следующие матчи:
Бенуа Пэр (WC) – Кэмерон Норри (14);
Элина Аванесян (LL) – Белинда Бенчич (12);
Карлос Алькарас (1) – Флавио Коболли (Q);
Петра Квитова (10) – Элизабетта Коччаретто.
Вероника Кудерметова (11) сыграет с Анной Каролиной Шмидловой последним запуском на Корте №6.
Диана Шнайдер поборется с Ребеккой Марино вторым запуском на Корте №5.
Аслан Карацев (Q) встретится с Алексеем Попыриным вторым запуском на Корте №8.
Первым запуском на Корте №9 Анастасия Павлюченкова сыграет с Линдой Фрухвиртовой.
Последним запуском на тот же корт выйдут Анна Блинкова и Исалин Бонавентюр.
Екатерина Александрова (23) встретится с Викторией Томовой последним запуском на Корте №12.
Варвара Грачева поборется с Дальмой Гальфи вторым запуском на Корте №13.
Карлос Алькарас – Флавио Коболли: трансляция
Аслан Карацев - Алексей Попырин: трансляция
Анастасия Павлюченкова - Линда Фрухвиртова: трансляция
Новак Джокович – Александр Ковачевич: трансляция
Кудерметова – Шмидлова: прямой эфир
Ролан Гаррос 2023: 29 мая - трансляция 1
Ролан Гаррос 2023: 29 мая - трансляция 2