Ролан Гаррос 2023: прямая трансляция 29 мая

29 мая 2023 года, в Париже (Франция) продолжаться матчи первого круга турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2023, начало матчей в 12:00 по московскому времени.

На центральном корте имени Филипа Шатрие пройдут матчи:
    Каролина Плишкова (16) – Слоун Стивенс;
    Новак Джокович (3) – Александар Ковачевич;
    Каролин Гарсия (5) – Сиюй Ван;
    (не раньше 21:15 мск) Янник Синнер (8) – Александр Мюллер.

На корте Сюзанн Ленглен пройдут следующие матчи:
    Бенуа Пэр (WC) – Кэмерон Норри (14);
    Элина Аванесян (LL) – Белинда Бенчич (12);
    Карлос Алькарас (1) – Флавио Коболли (Q);
    Петра Квитова (10) – Элизабетта Коччаретто.

Вероника Кудерметова (11) сыграет с Анной Каролиной Шмидловой последним запуском на Корте №6.
Диана Шнайдер поборется с Ребеккой Марино вторым запуском на Корте №5.
Аслан Карацев (Q) встретится с Алексеем Попыриным вторым запуском на Корте №8.
Первым запуском на Корте №9 Анастасия Павлюченкова сыграет с Линдой Фрухвиртовой.
Последним запуском на тот же корт выйдут Анна Блинкова и Исалин Бонавентюр.
Екатерина Александрова (23) встретится с Викторией Томовой последним запуском на Корте №12.
Варвара Грачева поборется с Дальмой Гальфи вторым запуском на Корте №13.

 

Карлос Алькарас – Флавио Коболли: трансляция

 

 

Аслан Карацев - Алексей Попырин: трансляция

 

Анастасия Павлюченкова - Линда Фрухвиртова: трансляция

 

Новак Джокович – Александр Ковачевич: трансляция

 

Кудерметова – Шмидлова: прямой эфир

 

 

Ролан Гаррос 2023: 29 мая - трансляция 1

 

Ролан Гаррос 2023: 29 мая - трансляция 2

 

 

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