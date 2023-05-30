Ролан Гаррос 2023: прямая трансляция 30 мая

30 мая 2023 года, в Париже (Франция) пройдет 3 день турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2023 и продолжатся матчи первого раунда, начало трансляция в 12:00 по московскому времени.

На центральном корте имени Филипа Шатрие запланированы следующие матчи:
    Лючия Бронцетти – Онс Жабер (7);
    Тиаго Сейбот Уайлд (Q) – Даниил Медведев (2);
    Ига Швентек (1) – Кристина Букша;
    (не раньше 21:15 мск) Гаэль Монфис – Себастьян Баес.

На корте Сюзанн Ленглен пройдут матчи:
    Элиас Имер (Q) – Каспер Рууд (4);
    Ребекка Машарова – Кори Гауфф (6);
    Елена Рыбакина (4) – Бренда Фрухвиртова (Q);
    Ришар Гаске – Артур Риндеркнеш.

На Корте Симоны Матье сыграют:
    Ангелина Калинина (25) – Диан Парри (WC);
    Александр Зверев (22) – Ллойд Харрис;
    Хольгер Руне (6) – Кристофер Юбенкс;
    Виктория Азаренко (18) – Бьянка Андрееску.

Эрика Андреева (LL) встретится с Эммой Наварро (WC) последним запуском на Корте №7.
Мирра Андреева (Q) поборется с Элисон Риск первым запуском на Корте №10. ~ в 12-00 мск.

 

Ролан Гаррос 2023: 30 мая прямая трансляция 1

 

Ролан Гаррос 2023: 30 мая прямая трансляция 2

 

 

Мирра Андреева – Элисон Риске: прямой эфир

 

Александр Бублик - Джулио Дзеппьери: прямой эфир

 

Даниил Медведев – Тьяго Сейбот Уилд: прямой эфир

 

Варвара Грачева – Далма Галфи: прямой эфир

 

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