Ролан Гаррос 2023: прямая трансляция 30 мая

30 мая 2023 года, в Париже (Франция) пройдет 3 день турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2023 и продолжатся матчи первого раунда, начало трансляция в 12:00 по московскому времени.
На центральном корте имени Филипа Шатрие запланированы следующие матчи:
Лючия Бронцетти – Онс Жабер (7);
Тиаго Сейбот Уайлд (Q) – Даниил Медведев (2);
Ига Швентек (1) – Кристина Букша;
(не раньше 21:15 мск) Гаэль Монфис – Себастьян Баес.
На корте Сюзанн Ленглен пройдут матчи:
Элиас Имер (Q) – Каспер Рууд (4);
Ребекка Машарова – Кори Гауфф (6);
Елена Рыбакина (4) – Бренда Фрухвиртова (Q);
Ришар Гаске – Артур Риндеркнеш.
На Корте Симоны Матье сыграют:
Ангелина Калинина (25) – Диан Парри (WC);
Александр Зверев (22) – Ллойд Харрис;
Хольгер Руне (6) – Кристофер Юбенкс;
Виктория Азаренко (18) – Бьянка Андрееску.
Эрика Андреева (LL) встретится с Эммой Наварро (WC) последним запуском на Корте №7.
Мирра Андреева (Q) поборется с Элисон Риск первым запуском на Корте №10. ~ в 12-00 мск.
Ролан Гаррос 2023: 30 мая прямая трансляция 1
Ролан Гаррос 2023: 30 мая прямая трансляция 2
Мирра Андреева – Элисон Риске: прямой эфир
Александр Бублик - Джулио Дзеппьери: прямой эфир
Даниил Медведев – Тьяго Сейбот Уилд: прямой эфир
Варвара Грачева – Далма Галфи: прямой эфир