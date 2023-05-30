Медведев – Сейбот Уайлд: Ролан Гаррос 2023: прямая трансляция 30 мая

Сегодня 30 мая 2023 года, в Париже (Франция) пройдет матч первого раунда турнира Большого шлема: Ролан Гаррос / Открытый чемпионат Франции по теннису 2023, в корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Тьяго Сейбот Уайлд (Бразилия).

Начало прямого эфира 30 мая ~ в 14:30 по московскому времени. Смотрите матч Даниил Медведев – Тьяго Сейбот Уайлд в прямом эфире и в записи!

 

 

Даниил Медведев – Тьяго Сейбот Уилд: прямой эфир

 

Ролан Гаррос 2023: 30 мая - прямой эфир 1

 

Ролан Гаррос 2023: 30 мая - прямой эфир 2

 

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