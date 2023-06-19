Медведев – Гирон: ATP Галле: прямая трансляция 19 июня

30-й турнир Halle Open серии ATP Tour 500, ATP Tour 2023 года.19 июня 2023 года в городе Галле, Германия, пройдет матч первого круга 1/16 финала, престижного теннисного турнира на траве ATP 500 Галле / 2023 Halle Open, так же известного, как Terra Wortmann Open 2023. В корте встречаются: Даниил Медведев (Россия) и Маркос Гирон (США).

Начало прямого эфира 19 июня ~ в 19:20 по московскому времени (задерживается). Смотрите матч ATP Halle: Даниил Медведев – Маркос Гирон в прямом эфире и в записи!

 

 

Даниил Медведев – Маркос Гирон: прямой эфир (Rus)

 

ATP 500 Галле: смотреть онлайн

 

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