Циципас – Баррер: ATP Галле: прямая трансляция 19 июня

19 июня 2023 года в городе Галле, Германия, пройдет матч первого круга 1/16 финала, престижного теннисного турнира на траве ATP 500 Галле / 2023 Halle Open, так же известного, как Terra Wortmann Open 2023. В корте встречаются: Стефанос Циципас (Греция) и Грегуар Баррер (Франция).

Начало прямого эфира 19 июня в 16:30 по московскому времени. Смотрите матч ATP Halle: Стефанос Циципас – Грегуар Баррер в прямом эфире и в записи!

Стефанос Циципас - Грегуар Баррер: прямой эфир

ATP 500 Галле: прямой эфир 19 июня