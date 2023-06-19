Циципас – Баррер: ATP Галле: прямая трансляция 19 июня

30-й турнир Halle Open серии ATP Tour 500, ATP Tour 2023 года.

19 июня 2023 года в городе Галле, Германия, пройдет матч первого круга 1/16 финала, престижного теннисного турнира на траве ATP 500 Галле / 2023 Halle Open, так же известного, как Terra Wortmann Open 2023. В корте встречаются: Стефанос Циципас (Греция) и Грегуар Баррер (Франция).

Начало прямого эфира 19 июня в 16:30 по московскому времени. Смотрите матч ATP Halle: Стефанос Циципас – Грегуар Баррер в прямом эфире и в записи!

 

 

Стефанос Циципас - Грегуар Баррер: прямой эфир

 

ATP 500 Галле: прямой эфир 19 июня

 

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