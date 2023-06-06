Алькарас – Циципас: Ролан Гаррос 2023: прямая трансляция 6 июня

6 июня 2023 года, в Париже (Франция) пройдет матч пятого раунда, 1/4 финала - турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2023, в корте встречаются: Карлос Алькарас (Испания) и Стефанос Циципас (Греция).
Начало прямого эфира 6 июня ~ в 21:15 по московскому времени. Смотрите матч Карлос Алькарас – Стефанос Циципас в прямом эфире и в записи!
Карлос Алькарас – Стефанос Циципас: прямой эфир (Rus)
Ролан Гаррос 2023: 1/4 финала прямая трансляция (Rus)
Ролан Гаррос 2023: 1/4 финала прямой эфир (Rus)