Циципас – Юбэнкс: Уимблдон 2023: прямая трансляция 10 июля

Сегодня 10 июля 2023 года в Уимблдоне, Англия, пройдет матч 1/8 финала, престижного теннисного турнира на траве - Уимблдонский теннисный турнир / 2023 Wimbledon Championships. В корте встречаются: Стефанос Циципас (Греция) и Кристофер Юбэнкс (США).

Начало прямого эфира 10 июля ~ в 14:30 по московскому времени. Смотрите матч Уимблдон 2023: Стефанос Циципас – Кристофер Юбэнкс в прямом эфире и в записи!

Стефанос Циципас – Кристофер Юбэнкс: прямой эфир

Уимблдон 2023 прямой эфир





Уимблдон 2023 прямая трансляция 10 июля