Ролан Гаррос 2023: прямая трансляция 1 июня

Сегодня, 1 июня, пройдет 5 день Ролан Гаррос 2023., в Париже (Франция) продолжаться матчи второго круга турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2023, начало матчей в 12:00 по московскому времени.

Расписание матчей, примерное время начала матчей, мужчины:

12:00 Чорич Б. - Качин П.

12:00 Этчеверри Т.-М. - Де Минаур А.

12:45 Зеппиери Дж. - Рууд К.

13:30 Нисиока Ё. - Пёрселл М.

13:30 Руусувуори Э. - Димитров Г.

13:30 Синнер Я. - Альтмайер Д.

15:00 Карацев А. - Тиафо Ф.

15:00 Пелья Г. - Уайлд Т.

15:00 Тиранте Т. А. - Чжан Ч.

15:30 Оливьери Дж. - Вавассори А.

15:30 Пол Т. - Харри Н.

15:30 Хирон М. - Лехечка И.

17:00 Риндеркнех А. - Фриц Т.

17:00 Черундоло Ф. - Ханфманн Я.

18:00 Зверев А. - Молчан А.

21:15 Руне Х. - Монфис Г.

Женщины:

12:00 Рыбакина Е. - Носкова Л.

12:00 Соррбес-Тормо С. - Мартич П.

12:00 Шмидлова А.-К. - Большова А.

12:00 Шнайдер Д. - Хаддад Майа Б.

13:30 Кочаретто Э. - Вальтерт С.

13:30 Парри Д. - Андреева М.

13:30 Петерсон Р. - Ван С.

14:00 Александрова Е. - Фридзам А-Л.

14:00 Пера Б. - Векич Д.

14:45 Швентек И. - Лью К.

15:30 Грабер Д. - Гауфф К.

15:30 Паолини Я. - Данилович О.

16:15 Доден О. - Жабер О.

17:30 Андрееску Б. - Наварро Э.

17:30 Дэвис Л. - Цуренко Л.

Ролан Гаррос 2023: прямая трансляция

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