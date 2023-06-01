Ролан Гаррос 2023: прямая трансляция 1 июня

Сегодня, 1 июня, пройдет 5 день Ролан Гаррос 2023., в Париже (Франция) продолжаться матчи второго круга турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2023, начало матчей в 12:00 по московскому времени.
Расписание матчей, примерное время начала матчей, мужчины:
12:00 Чорич Б. - Качин П.
12:00 Этчеверри Т.-М. - Де Минаур А.
12:45 Зеппиери Дж. - Рууд К.
13:30 Нисиока Ё. - Пёрселл М.
13:30 Руусувуори Э. - Димитров Г.
13:30 Синнер Я. - Альтмайер Д.
15:00 Карацев А. - Тиафо Ф.
15:00 Пелья Г. - Уайлд Т.
15:00 Тиранте Т. А. - Чжан Ч.
15:30 Оливьери Дж. - Вавассори А.
15:30 Пол Т. - Харри Н.
15:30 Хирон М. - Лехечка И.
17:00 Риндеркнех А. - Фриц Т.
17:00 Черундоло Ф. - Ханфманн Я.
18:00 Зверев А. - Молчан А.
21:15 Руне Х. - Монфис Г.
Женщины:
12:00 Рыбакина Е. - Носкова Л.
12:00 Соррбес-Тормо С. - Мартич П.
12:00 Шмидлова А.-К. - Большова А.
12:00 Шнайдер Д. - Хаддад Майа Б.
13:30 Кочаретто Э. - Вальтерт С.
13:30 Парри Д. - Андреева М.
13:30 Петерсон Р. - Ван С.
14:00 Александрова Е. - Фридзам А-Л.
14:00 Пера Б. - Векич Д.
14:45 Швентек И. - Лью К.
15:30 Грабер Д. - Гауфф К.
15:30 Паолини Я. - Данилович О.
16:15 Доден О. - Жабер О.
17:30 Андрееску Б. - Наварро Э.
17:30 Дэвис Л. - Цуренко Л.
Ролан Гаррос 2023: прямая трансляция
Ролан Гаррос 2023: прямой эфир
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Александрова – Фридзам: прямой эфир