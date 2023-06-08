Микст: Ролан Гаррос 2023: Финал - прямая трансляция 8 июня

8 июня 2023 года, в Париже (Франция) пройдет Финальный матч Микста, турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2023, в корте встречаются: Бьянка Андрееску (Канада) и Майкл Винус (Новая Зеландия) против Мию Като (Япония) и Тим Пюц (Германия).

Начало прямого эфира 8 июня в 13:00 по московскому времени. Смотрите матч Бьянка Андрееску / Майкл Винус против Мию Като / Тим Пюц в прямом эфире и в записи!

 

8 июня так же пройдут матчи 1/2 финала Ролан Гаррос 2023,
в женском разряде, примерное время начала матчей:

1. Каролина Мухова (Чехия) – Арина Соболенко (Беларусь, 2) – начало ~ в 16:15 мск.
2. Ига Свёнтек (Польша, 1, действующая чемпионка) – Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 14) – начало не ранее 17:30 мск.

 

Микст. Финал: прямой эфир 8 июня

 

Ролан Гаррос 2023. 1/2 финала: прямая трансляция 8 июня

 

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