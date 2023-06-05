Павлюченкова – Мухова: Ролан Гаррос 2023: прямая трансляция 6 июня

6 июня 2023 года, в Париже (Франция) пройдет матч пятого раунда, 1/4 финала, - турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2023, в корте встречаются: Анастасия Павлюченкова (Россия) и Каролина Мухова (Чехия).

Начало прямого эфира 6 июня в 12:00 по московскому времени. Смотрите матч Анастасия Павлюченкова – Каролина Мухова в прямом эфире и в записи!

Расписание матчей 1/4 финала Ролан Гаррос 2023, 6 июня:

12:00 - Мухова К. против Павлюченковой А.

13:30 - Свитолина Э. против Соболенко А.

15:30 - Джокович Н. против Хачанова К.

21:15 - Алькарас К. против Циципаса С.

Павлюченкова – Мухова: прямой эфир (Rus)

Ролан Гаррос 2023: 1/4 финала прямая трансляция (Rus)

Ролан Гаррос 2023: 1/4 финала прямой эфир (Rus)