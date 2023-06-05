Вегас – Флорида: Финал НХЛ 6 июня - смотреть онлайн

В ночь с 5 на 6 июня пройдет второй Финальный матч НХЛ - Кубок Стенли 2023: в Парадайсе, США, на стадионе "Ти-Мобайл Арена" ХК Вегас Голден Найтс по прозвищу "Золотые отбросы" играет против ХК Флорида Пантерз с прозвищем "Коты". В серии до 4-х побед счет 1-0 в пользу Вегаса.

Начало прямой трансляции 6 июня в 03:00 по московскому времени. Смотрите хоккейный матч Вегас Голден Найтс – Флорида Пантерз в прямом эфире на русском языке и лучшие моменты матча в записи!

Вегас – Флорида: прямая трансляция 2 матч (Rus)

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