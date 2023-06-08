Флорида – Вегас: Финал Кубка Стэнли 9 июня - смотреть онлайн

В ночь с 8 на 9 июня пройдет третий Финальный матч НХЛ - Кубок Стенли 2023: в Санрайзе (США), на стадионе «FLA Live-арена», местный ХК Флорида Пантерз с прозвищем "Коты" принимает ХК Вегас Голден Найтс по прозвищу "Золотые отбросы". В серии до 4-х побед счет 2-0 в пользу Вегаса.

Начало прямой трансляции 9 июня в 03:00 по московскому времени. Смотрите хоккейный матч Флорида Пантерз – Вегас Голден Найтс в прямом эфире на русском языке и в записи!

Вегас – Флорида: прямая трансляция 3 матч (Rus)

Вегас – Флорида: 2 матч трансляция