Джокович – Алькарас: Ролан Гаррос 2023: прямая трансляция 9 июня

9 июня 2023 года, в Париже (Франция) пройдет матч шестого раунда, 1/2 финала - турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2023, в корте встречаются: Новак Джокович (Сербия) и Карлос Алькарас (Испания).

Начало прямого эфира 9 июня в 15:45 по московскому времени. Смотрите матч Карлос Алькарас – Новак Джокович в прямом эфире и в записи!

9 июня пройдет 12 день Ролан Гаррос 2023, пройдут матчи 1/2 финала,

в мужском одиночном разряде, примерное время начала матчей:

1. Новак Джокович – Карлос Алькарас в 15:45 мск.

2. Каспер Рууд – Александр Зверев в 18:30 мск.

Карлос Алькарас – Новак Джокович: прямой эфир (Rus)

Карлос Алькарас – Новак Джокович: трансляция (Rus)

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