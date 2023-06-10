Флорида – Вегас: Финал Кубка Стэнли 11 июня - смотреть онлайн

В ночь с 10 на 11 июня пройдет четвертый Финальный матч НХЛ - Кубок Стенли 2023: в Санрайзе (США), на стадионе «FLA Live-арена», местный ХК Флорида Пантерз с прозвищем "Коты" принимает ХК Вегас Голден Найтс по прозвищу "Золотые отбросы". В серии до 4-х побед счет 2-1 в пользу Вегаса.

Начало прямой трансляции 11 июня в 03:00 по московскому времени. Смотрите хоккейный матч Флорида Пантерз – Вегас Голден Найтс в прямом эфире на русском языке и в записи!

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