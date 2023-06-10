Корнеева – Перес Аларкон: Ролан Гаррос 2023: прямая трансляция 10 июня

10 июня 2023 года, в Париже (Франция) состоится Финальный матч женского разряда среди юниоров, турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2023, в корте встречаются: 15 летняя Алина Корнеева (Россия) и Лучианна Перес Аларкон (Перу).

Начало прямого эфира 10 июня в 12:00 по московскому времени. Смотрите матч Алина Корнеева – Лучианна Перес Аларкон в прямом эфире и в записи!

Алина Корнеева – Перес Аларкон: прямой эфир

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