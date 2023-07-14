Корнеева — Бартункова: Уимблдон 2023: прямая трансляция 15 июля

15 июля 2023 года в Уимблдоне, Англия, пройдет матч 1/2 финала среди юниоров, престижного теннисного турнира на траве - Уимблдонский теннисный турнир / 2023 Wimbledon Championships. В корте встречаются: Алина Корнеева (Россия) – Никола Бартункова (Чехия).

Начало прямого эфира 15 июля ~ в 14:30 по московскому времени (матч перенесен с 14 на 15 июля из-за дождя). Смотрите матч Уимблдон 2023: Алина Корнеева – Никола Бартункова в прямом эфире и в записи!

Алина Корнеева – Никола Бартункова: прямой эфир