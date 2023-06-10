Швентек – Мухова: финал Ролан Гаррос 2023: прямая трансляция 10 июня

10 июня 2023 года, в Париже (Франция) состоится Финальный матч женского разряда, турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2023, в корте встречаются: Ига Швентек (Польша) и Каролина Мухова (Чехия).

Начало прямого эфира 10 июня в 16:00 по московскому времени. Смотрите матч Ига Свёнтек - Каролина Мухова в прямом эфире и в записи!

10 июня пройдет пройдет и Финал юниорского Ролан Гаррос 2023: Алина Корнеева (Россия) - Луссиана Перес-Аларкон (Перу) - 12:00 мск.





Ига Свёнтек – Каролина Мухова: прямой эфир

Алина Корнеева – Перес Аларкон: прямой эфир