Даллас – Вегас: прямая трансляция 30 мая 2023

В ночь с 29 на 30 мая в рамках шестого финального матча НХЛ 2023 в конференции Запад и полуфинальной серии Кубка Стенли, в Далласе, США, на стадионе "Американ Эйрлайнс-центр" местный Даллас Старз принимает Вегас Голден Найтс. В серии до 4-х побед счет 2-3 в пользу Голден Найтс.

Начало прямого эфира 30 мая в 03:00 по московскому времени. Смотрите матч Даллас Старз — Вегас Голден Найтс в прямом эфире и лучшие моменты матча в записи!

Даллас Старз — Вегас Голден Найтс: прямой эфир 6 матч

Даллас Старз — Вегас Голден Найтс: трансляция 6 матч