Виссел Кобе – Барселона: прямая трансляция 6 июня 2023

6 июня в Токио (Япония) на "Олимпийском стадионе" пройдет товарищеский матч, на поле встречаются ФК Виссел Кобе (Кобе, Япония) и ФК Барселона (Барселона, Испания). Одним из центров внимания матча, станет полузащитник Андрес Иньеста, являющийся легендой обеих команд, Иньеста официально покидает «Виссел» в июле.

Начало прямого эфира 6 июня в 13:30 по московскому времени. Смотрите матч Виссел Кобе – Барселона в прямом эфире и в записи!

До начала трансляции, предлагаем вашему вниманию: Плеер 1 Плеер 2