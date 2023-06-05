Виссел Кобе – Барселона: прямая трансляция 6 июня 2023

Vissel Kobe - Barcelona6 июня в Токио (Япония) на "Олимпийском стадионе" пройдет товарищеский матч, на поле встречаются ФК Виссел Кобе (Кобе, Япония) и ФК Барселона (Барселона, Испания). Одним из центров внимания матча, станет полузащитник Андрес Иньеста, являющийся легендой обеих команд, Иньеста официально покидает «Виссел» в июле.

Начало прямого эфира 6 июня в 13:30 по московскому времени. Смотрите матч Виссел Кобе – Барселона в прямом эфире и в записи!

 

До начала трансляции, предлагаем вашему вниманию:

Плеер 1

 

Плеер 2

 

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