Павлюченкова – Мертенс: Ролан Гаррос 2023: прямая трансляция 4 июня

/ Открытый чемпионат Франции по теннису 2023Сегодня 4 июня 2023 года, в Париже (Франция) пройдет матч четвертого раунда, 1/8 финала, - турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2023, в корте встречаются: Анастасия Павлюченкова (Россия) и Элизе Мертенс (Бельгия).

Начало прямого эфира 4 июня ~ в 12:00 по московскому времени. Смотрите матч Анастасия Павлюченкова – Элизе Мертенс в прямом эфире и в записи!

 

Расписание матчей 1/8 финала, которые пройдут 4 июня,
мужчины:
12:00 Хачанов К. Сонего Л.
13:30 Джокович Н. Варильяс Х.-П.
15:30 Алькарас К. Музетти Л.
17:30 Офнер С. Циципас С.

Женщины:
12:00 Павлюченкова А. Мертенс Э.
14:00 Мухова К. Аванесян Э.
15:30 Свитолина Э. Касаткина Д.
21:15 Стивенс С. Соболенко А.

 

Павлюченкова – Элиза Мертенс: прямой эфир

 

 

Ролан Гаррос 2023: 1/8 финала прямая трансляция

 

Ролан Гаррос 2023: 1/8 финала прямой эфир

 

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