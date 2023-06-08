Соболенко – Мухова: Ролан Гаррос 2023: прямая трансляция 8 июня

/ Открытый чемпионат Франции по теннису 2023

8 июня 2023 года, в Париже (Франция) пройдет матч шестого раунда, 1/2 финала - турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2023, в корте встречаются: Арина Соболенко (Беларусь) и Каролина Мухова (Чехия).

Начало прямого эфира 8 июня ~ в 16:15 по московскому времени. Смотрите матч Арина Соболенко – Каролина Мухова в прямом эфире и в записи!

 

8 июня пройдет 11 день Ролан Гаррос 2023, состоятся матчи 1/2 финала,
в женском разряде, примерное время начала матчей:

1. Каролина Мухова (Чехия) – Арина Соболенко (Беларусь, 2) – начало ~ в 16:15 мск.
2. Ига Свёнтек (Польша, 1, действующая чемпионка) – Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 14) – начало не ранее 17:30 мск.

8 июня пройдет Микст, Финал Ролан Гаррос 2023: Бьянка Андрееску (Канада) / Майкл Винус (Новая Зеландия) против Мию Като (Япония) / Тим Пюц (Германия), начало в 13-00.

 

Арина Соболенко – Каролина Мухова: прямой эфир 1 (Rus)

 

Арина Соболенко – Каролина Мухова: прямой эфир 2 (Rus)

 

Комментарии ( 1 )
Сначала новые
Сначала старые
Сначала лучшие

АВТОРИЗУЙТЕСЬ ЧЕРЕЗ СОЦ.СЕТИ
ИЛИ ВОЙДИТЕ КАК ГОСТЬ

Войти
В
Виктор
2 часа назад

матч конечно супер, но нервов надо много)))
Ответить
Поделиться
Загружено по ссылке

Последние события:

Похожие материалы - теннис

Ролан Гаррос 2023: прямая трансляция 30 мая

30 мая 2023 года, в Париже (Франция) пройдет 3 день турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2023 и продолжатся матчи первого раунда, начало трансляция в 12:00 по московскому времени. На…

Кудерметова – Шмидлова: Ролан Гаррос 2023: прямая трансляция

29 мая 2023 года, в Париже (Франция) пройдет матч первого круга турнира Большого шлема: Ролан Гаррос / Открытый чемпионат Франции по теннису 2023, в корте встречаются: Вероника Кудерметова (Россия) и Анна-Каролина Шмидлова…