Соболенко – Мухова: Ролан Гаррос 2023: прямая трансляция 8 июня

8 июня 2023 года, в Париже (Франция) пройдет матч шестого раунда, 1/2 финала - турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2023, в корте встречаются: Арина Соболенко (Беларусь) и Каролина Мухова (Чехия).

Начало прямого эфира 8 июня ~ в 16:15 по московскому времени. Смотрите матч Арина Соболенко – Каролина Мухова в прямом эфире и в записи!

8 июня пройдет 11 день Ролан Гаррос 2023, состоятся матчи 1/2 финала,

в женском разряде, примерное время начала матчей:

1. Каролина Мухова (Чехия) – Арина Соболенко (Беларусь, 2) – начало ~ в 16:15 мск.

2. Ига Свёнтек (Польша, 1, действующая чемпионка) – Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 14) – начало не ранее 17:30 мск.

8 июня пройдет Микст, Финал Ролан Гаррос 2023: Бьянка Андрееску (Канада) / Майкл Винус (Новая Зеландия) против Мию Като (Япония) / Тим Пюц (Германия), начало в 13-00.

Арина Соболенко – Каролина Мухова: прямой эфир 1 (Rus)

Арина Соболенко – Каролина Мухова: прямой эфир 2 (Rus)