Циципас – Карбальес-Баэна: Ролан Гаррос 2023: прямая трансляция 31 мая

/ Открытый чемпионат Франции по теннису 2023Сегодня 31 мая 2023 года, в Париже (Франция) пройдет матч второго раунда турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2023, в корте встречаются: Роберто Карбальес-Баэна (Испания) и Стефанос Циципас (Греция).

Начало прямого эфира 31 мая ~ в 12:00 по московскому времени. Смотрите матч Роберто Карбальес-Баэна – Стефанос Циципас в прямом эфире и в записи!

 

Циципас – Карбальес-Баэна: прямой эфир

 

Ролан Гаррос 2023: прямая трансляция 31 мая

 

Ролан Гаррос 2023: 31 мая прямой эфир

 

 

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