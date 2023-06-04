Циципас – Офнер: Ролан Гаррос 2023: прямая трансляция 4 июня

/ Открытый чемпионат Франции по теннису 2023

Сегодня 4 июня 2023 года, в Париже (Франция) пройдет матч четвертого раунда, 1/8 финала, - турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2023, в корте встречаются: Себастьян Офнер (Австрия) и Стефанос Циципас (Греция).

Начало прямого эфира 4 июня ~ в 20:10 по московскому времени (задерживается). Смотрите матч Себастьян Офнер - Стефанос Циципас в прямом эфире и в записи!

 

 

Ролан Гаррос 2023: 1/8 финала прямой эфир

 

Себастьян Офнер - Стефанос Циципас: прямой эфир

 

Ролан Гаррос 2023: 1/8 финала прямая трансляция

 

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