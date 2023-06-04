Джокович – Варильяс: Ролан Гаррос 2023: прямая трансляция 4 июня

Сегодня 4 июня 2023 года, в Париже (Франция) пройдет матч четвертого раунда, 1/8 финала, - турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2023, в корте встречаются: Новак Джокович (Сербия) и Хуан-Пабло Варильяс (Перу).

Начало прямого эфира 4 июня ~ в 13:30 по московскому времени. Смотрите матч Новак Джокович – Хуан-Пабло Варильяс в прямом эфире и в записи!

Джокович – Варильяс: прямой эфир

Ролан Гаррос 2023: 1/8 финала прямая трансляция

Ролан Гаррос 2023: 1/8 финала прямой эфир