Джокович – Давидович Фокина: Ролан Гаррос 2023: прямая трансляция 2 июня

Сегодня 2 июня 2023 года, в Париже (Франция) пройдет матч третьего раунда, 1/16 финала, - турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2023, в корте встречаются: Новак Джокович (Сербия) и Алехандро Давидович Фокина (Испания).

Начало прямого эфира 2 июня ~ в 16:00 по московскому времени. Смотрите матч Новак Джокович – Алехандро Давидович Фокина в прямом эфире и в записи!

Джокович – Давидович Фокина: прямой эфир

Ролан Гаррос 2023: прямой эфир

Ролан Гаррос 2023: прямая трансляция