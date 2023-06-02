Джокович – Давидович Фокина: Ролан Гаррос 2023: прямая трансляция 2 июня

/ Открытый чемпионат Франции по теннису 2023

Сегодня 2 июня 2023 года, в Париже (Франция) пройдет матч третьего раунда, 1/16 финала, - турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2023, в корте встречаются: Новак Джокович (Сербия) и Алехандро Давидович Фокина (Испания).

Начало прямого эфира 2 июня ~ в 16:00 по московскому времени. Смотрите матч Новак Джокович – Алехандро Давидович Фокина в прямом эфире и в записи!

 

 

Джокович – Давидович Фокина: прямой эфир

 

Ролан Гаррос 2023: прямой эфир

 

Ролан Гаррос 2023: прямая трансляция

 

 

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