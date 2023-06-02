Соболенко – Рахимова: Ролан Гаррос 2023: прямая трансляция 2 июня

Сегодня 2 июня 2023 года, в Париже (Франция) пройдет матч третьего раунда, 1/16 финала, - турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2023, в корте встречаются: Арина Соболенко (Беларусь) и Камилла Рахимова (Россия).

Начало прямого эфира 2 июня ~ в 14:15 по московскому времени. Смотрите матч Арина Соболенко – Камилла Рахимова в прямом эфире и в записи!

Арина Соболенко – Камилла Рахимова: прямой эфир

Ролан Гаррос 2023: прямая трансляция

Ролан Гаррос 2023: прямой эфир