Соболенко – Шиманович: Ролан Гаррос 2023: прямая трансляция 31 мая

/ Открытый чемпионат Франции по теннису 2023

Сегодня 31 мая 2023 года, в Париже (Франция) пройдет матч второго раунда турнира Большого шлема: Roland Garros / Открытый чемпионат Франции по теннису 2023, в корте встречаются: Арина Соболенко (Беларусь) и Ирина Шиманович (Беларусь).

Начало прямого эфира 31 мая ~ в 16:45 по московскому времени. Смотрите матч Ирина Шиманович – Арина Соболенко в прямом эфире и в записи.

 

 

Ирина Шиманович – Арина Соболенко: прямой эфир

 

Елена Остапенко - Пейтон Стернс: прямой эфир

 

Ролан Гаррос 2023: прямая трансляция 31 мая

 

Ролан Гаррос 2023: прямой эфир 31 мая

 

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